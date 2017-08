"Je joue tous les rôles du milieu de terrain, mais j'ai beaucoup joué en six, a-t-il expliqué. Je suis à la disposition du coach. Où il me met, je joue ! il y a un bon groupe, des qualités techniques et physiques. Si on devient un groupe soudé, nous pourrons faire de grandes choses."âgé de 19 ans, le Sénégalais évoluait sous les couleurs d'Empoli, lors de l'exercice passé.