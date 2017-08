Ligue Europa : Bordeaux éliminé, ça passe pour le Zénith !

L'aventure européenne s'arrête pour les Girondins de Bordeaux ! Vainqueurs (2-1) au match aller, les joueurs de Jocelyn Gourvennec (45 ans) se sont inclinés, ce jeudi, à l'issue du match retour sur la pelouse de Videoton. Les coéquipiers de Jérémy Toulalan (33 ans) ont été défaits (1-0) suite au but de Stopira (45+5e). Un victoire sur le plus petit des écarts mais qui suffit largement au bonheur du club hongrois, qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. Ça passe également pour le Zénith Saint-Petersbourg face à Yehuda. Les joueurs russes s'inclinent à domicile (1-0) face au club israélien sur un but signé Buzaglo (67e), mais se qualifient quand même grâce à leur victoire (2-0) acquise lors du match aller. Le Panathinaikos sera également à retrouver au prochain tour après sa victoire (2-1) sur la pelouse de Gabala (Azerbaïdjan) grâce à Lod (63e) et Cabezas (66e). Les résultats du soir: Videoton 1-0 Bordeaux / Zénith 0-1 Yehuda / Gabala 1-2 Panathinaikos / Minsk 1-1 AEK / Shkendija 3-0 Trakai / Odd 0-0 Zagreb / Apollon 2-0 Aberdeen / Oleksandriya 1-0 Astra / Prague 0-1 Crvena.Par Benjamin Britault (iDalgo)