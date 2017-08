Ligue Europa : L'OM s'est fait peur face à Ostende

L'Olympique de Marseille n'est pas tombé dans le piège tendu par Ostende malgré un match poussif. Lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue Europa, les Phocéens, mis à mal en deuxième période par les Belges, s'en sont remis au revenant Steve Mandanda et à son talent sur sa ligne de but en sortant moult occasions (54e, 59e). Score final (0-0), l'OM disputera les barrages le 17 et 24 août. Dans les autres rencontres, Everton, avec Rooney titulaire en attaque, s'est qualifié face à la modeste équipe de Ruzomberok (1-0, score cumulé 2-0). Même sentence pour l'AC Milan, avec une victoire (2-0, score cumulé 3-0) contre Craiova sur des buts de Bonaventura (9e) et Cutrone (52e). Résultats de la soirée : Fenerbahce/Sturm Graz (1-1) - Fola/Ostersunds(1-2) - Lyngby/Krasnodar (1-3) - Maritimo/Botev Plovdiv (2-0) - PAOK/Olympik Donetsk (2-0) - Skenderbeu/Mlada Boleslav (3-1) - Lech/Utrecht (2-2) - Altach/La Gantoise (3-1) - Hajduk Split/Brondby (2-0) - Midtjylland/Arka (2-1) - AC Milan/Craiova (2-0) - Athletic Bilbao/Dinamo Bucarest (3-0) - Osijek/PSV (1-0) - Ostende/Marseille (0-0) - Ruzomberok/Everton (0-1) - Panionios/Maccabi Tel Aviv (0-1) - Domzale/Fribourg (2-0)Par Charles Dubus (iDalgo)