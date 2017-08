"C'est une grande déception de ne pas passer, de ne pas aller plus loin dans la compétition. On a travaillé énormément l'année dernière pour aller chercher la Coupe d'Europe, a reconnu aisément Jocelyn Gourvennec en point presse. On savait que les tours préliminaires sont toujours difficiles. Il n'y a pas de petits matchs en Coupe d'Europe. On n'a pas réussi notre première mi-temps. On n'a tout simplement pas joué à notre niveau (...) On savait qu'il fallait marquer et on n'a pas été capable de le faire."