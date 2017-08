"On aurait dû marquer en première mi-temps, ça nous aurait rendu le match un peu plus facile. Il a fallu être solide, on n'a pas pris de but et ça nous servira pour la suite de la compétition, et même en championnat, a analysé l'entraîneur Rudi Garcia sur BeIN Sports. On peut faire mieux, évidemment, mais je retiens qu'on a été aussi un peu malchanceux et qu'ils n'ont pas eu des tonnes d'occases. Ça ne me déplaît pas de me qualifier sans encaisser de but. Steve est un immense gardien, il a fait deux immenses arrêts, à part ça, il a eu une soirée tranquille. C'était le piège parfait, ici."