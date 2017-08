Selon le quotidien L'Equipe, le milieu offensif algérien serait en discussions avec son agent et l' AS Monaco . Le footballeur âgé de 25 ans va rencontrer prochainement le board monégasque dans le but de s'entendre sur son futur contrat. Le champion de France proposerait au natif de Décines un salaire de 180 000 euros par mois accompagné d'une prime à la signature de 3 millions d'euros.