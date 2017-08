FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe et l'officialisation de la venue de Neymar au PSG. L'attaquant brésilien du Barça s'est engagé hier soir pour une période de cinq saisons. Le club de la capitale s'offre "un roi à Paris ", l'un des meilleurs joueurs de la planète qui doit le rapprocher d'un sacre en C1.On enchaîne avec le Corriere dello Sport et les autres joueurs pistés par la Juventus Turin pour renforcer son entrejeu. Outre le dossier toujours actif menant à Blaise Matuidi (PSG), la Vieille Dame lorgnerait aussi Leon Goretzka (Schalke 04) et Mateo Kovacic (Real Madrid).On poursuit avec le quotidien As et la possibilité pour le Real Madrid de s'offrir les services de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant tricolore souhaite quitter l' AS Monaco et aurait donné son accord pour rejoindre le club merengue. Reste à s'entendre entre les deux formations.Pour conclure, le Daily Mirror revient sur le transfert de Kelechi Iheanacho du côté de Leicester City. L'avant-centre nigérian de 20 ans a quitté l'effectif de Manchester City pour parapher un contrat de cinq ans en faveur du champion d'Angleterre 2016.