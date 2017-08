PSG-Amiens, Arsenal-Chelsea... Le programme TV du weekend

On commence avec la toute 1ère journée de Ligue 1 et la rencontre d'ouverture entre Monaco et Toulouse , vendredi à 20h45 sur Canal +. Le club de la Principauté, qui a perdu de nombreux cadres, est très attendu après le gain du titre la saison dernière. Samedi, dès 17h15 sur Canal + et BeIN Sports 1, le PSG reçoit le promu Amiens dans un match qui sera peut-être marqué par les grands débuts de Neymar . Enfin dimanche, à 21 heures sur Canal +, on suivra la première sortie de l'Olympique de Marseille contre Dijon.Hors de nos frontières, deux chocs retiennent notre attention. On file tout d'abord en Allemagne pour évoquer la traditionnelle Supercoupe, qui va opposer samedi le Bayern Munich (vainqueur du championnat) au Borussia Dortmund (lauréat de la Coupe), à 20h25 sur BeIN Sports 2. La formation bavaroise a enchaîné les défaites en amical. Et outre-Manche, le Community Shield mettra aux prises Arsenal Chelsea , dimanche à 14h45 sur BeIN Sports 2. Le dernier lauréat de la Cup défie des Blues décidés à conserver leur titre de champion.