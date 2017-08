Je suis très heureux de ce nouveau défi, de venir au PSG. C'est un grand club, une ville merveilleuse. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Je suis prêt à m'entraîner, jouer et gagner des titres. Le principal objectif, c'est la Ligue des Champions Le club a de l'ambition, c'est vers le PSG que mon coeur a voulu allé. Je suis heureux, je vais faire de mon mieux pour remporter les meilleurs titres. Je voulais un nouveau défi, quelque chose de différent. Je n'étais pas gêné au Barça.C'était le bon moment. Dieu m'a soufflé l'idée qu'il fallait que cela se fasse maintenant. Je suis excité. Quitter le Barça, cela a été une décision difficile à prendre, je l'ai pris il y a deux jours. J'ai laissé des amis là-bas. Je remercie tous les joueurs du Barça. J'ai été heureux et j'ai senti que c'était le moment de m'en aller. Cela n'a pas été une décision facile.J'aime le travail, j'adore être sur le terrain. Je suis à disposition de l'équipe. Je me suis entraîné.Je ne sais pas. Je n'en ai pas encore discuté avec l'entraîneur.Un message de grande affection et de respect. J'ai été heureux pendant quatre ans. Je n'ai pas de raison de me plaindre. J'ai fait l'histoire. J'ai gagné beaucoup de titres. Mais je sais que mon départ ne va pas satisfaire tout le monde.Ce n'est pas la première chose. Le plus essentiel, c'est mon bonheur et celui de ma famille. Je suis heureux, indépendamment de l'argent.J'en ai entendu beaucoup parler. J'ai déjà assisté à des matches, il n'y a rien de facile. C'est un défi énorme de devoir remporter la Ligue 1 à nouveau.