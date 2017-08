PSG, fair-play financier : Al-Khelaïfi n'a aucune crainte

"Nous serons très transparents avec le fair-play financier, j'ai une grosse équipe avec moi. Si vous (les journalistes) êtes préoccupés par cela, je vous conseille d'aller boire un café et de ne pas trop vous inquiéter. Ce que nous avons fait est complètement transparent et légal... donc ce que disent les médias, on n'y fait pas attention. Le PSG a payé la clause, pas Neymar, ce qui est légal", a-t-il confié aux médias présents.