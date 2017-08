Selon la Gazzetta dello Sport, les transferts de Leonardo Bonucci et Lucas Biglia sont menacés, faute d'avoir trouvé une garantie financière. Marco Fassone s'est voulu rassurant : "Bonucci et Biglia vont bientôt jouer. Toutes ces rumeurs me font rire, aucune entreprise italienne n'a besoin de présenter des garanties. Les supporters peuvent dormir tranquilles", a-t-il lancé au journal. Info ou intox ?Pour rappel, les Rossoneri n'auraient que jusqu'au 11 août pour trouver un garant permettant de débloquer les fonds nécessaires à leurs transferts. Ils devront, à cette date, verser 20 % de leur montant.