"Je lui ai envoyé un petit message hier pour le féliciter effectivement et lui dire que, non seulement nous étions heureux pour la Ligue 1, pour le PSG , mais que par ailleurs, il fallait aussi imaginer que la compétitivité des autres clubs ne soit pas trop diminuée pour bénéficier à plein de l'arrivée de Neymar parce que c'est vrai que la différence entre le PSG new-look et les autres clubs va être encore plus importante", a-t-il confié.Le patron rhodanien ne pense pas son équipe capable de rivaliser : "Écoutez, il y a un mois, je vous aurais dit que l'on avait l'ambition de venir taquiner le PSG et aussi Monaco qui a réussi un parcours fantastique l'année dernière. Mais on voit une stratégie différente. On imagine que, peut-être, Mbappé va quitter Monaco, beaucoup de joueurs sont partis. Donc aujourd'hui, ça serait très ambitieux et mal placé d'imaginer pouvoir déloger le PSG. Je pense que le PSG va être champion et, malheureusement pour les compétiteurs à court terme pour l'année qui arrive, ça parait difficile de les empêcher."Pour rappel, à l'inverse du club parisien, le club lyonnais a surtout vendu, cet été, et affiche une balance positive de 80,25 millions d'euros.