"Je ne pense pas qu'on soit prêts. On ne peut jamais être prêt pour le premier match de championnat, a-t-il confié. En plus, j'attends un peu plus de joueurs. J'aurais préféré avoir tout mon effectif dès le début de la préparation. Mais je comprends aussi le président car ce n'est pas facile de prendre les bons joueurs au bon prix. J'ai discuté avec le président des secteurs de jeu, des joueurs, et de tout ce que je souhaite. Je préfère garder cela pour moi et le président, parce que si je donne des noms dans les médias."