Ligue 1 : Monaco s'impose dans la douleur face à Toulouse

Ouverture des hostilités en Ligue 1 . Dans une journée largement marquée par les présentations officieuses de Neymar à Paris, Monaco, le champion de France en titre, avait rendez-vous à Louis II pour défier Toulouse et ainsi remettre en jeu son trophée. Et les spectateurs en ont eu pour leur argent. Au cours d’un match spectaculaire, les hommes de Leonardo Jardim ont remporté leur premier match (3-2). Rapidement menés par une jolie réalisation de Machach (6e), les joueurs du Rocher réagissaient immédiatement avec une tête sur corner de Jemerson (28e). Malgré une énième tentative de prendre les devants, avec un but de Delort (53e), Toulouse craquait face au talent de Mbappé sur le but de Falcao (58e) et à l’opportunisme de Glik (70e). L’ASM est leader provisoire de la Ligue 1 avant la suite et le déroulement de la première journée samedi et dimanche.Par Charles Dubus (iDalgo)