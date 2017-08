France

L'Équipe revient sur la folle journée connue par le PSG, vendredi. Le quotidien qualifie l'arrivée de Neymar comme "un coup de maître", et relaie ses premières déclarations. Il révèle également que le club parisien a déjà écoulé 12 000 tuniques au nom du Brésilien. Le journal évoqué également l'intérêt de l'OM pour Jordan Amavi , pour lequel il aurait transmis une offre hier soir. La Fiorentina et Nice seraient également intéressés par le latéral. Le Parisien parle quant à lui d'une journée de rock star et précise que l'ancien Barcelonais n'a demandé qu'un plat de pâtes, lors de son repas de midi.Marca fait sa Une sur la présentation de Neymar, à Paris . Le quotidien relaie l'effervescence qui a entouré la signature du Brésilien, dans la capitale française. Sport a tourné la page et s'intéresse aux noms des joueurs qui pourraient le remplacer. Moussa Dembélé , Inigo Martniez et Coutinhos sont dans les petits papiers des dirigeants catalans. Même son de cloche du côté du Mundo Deportivo. Enfin, As publie les propos tenus par Cristiano Ronaldo , lequel souhaite retourner en Angleterre.La Gazzetta dello Sport parle également du Brésilien, mais s'intéresse aussi aux négociations entamées par les Blaugranas avec la Juventus, au sujet de Paulo Dybala . Le média italien donne aussi des indications concernant le mercato de l' Inter Milan , lequel devrait s'accélérer, dans les prochaines heures. Dalbert et Emre Mor sont attendus. Le Corriere dello Sport consacre également sa Une à l'Argentin et évoque le match à venir entre le Nice de Mario Balotelli et Naples Le Mirror n'est pas passé à côté des propos tenus par Cristiano Ronaldo, lequel souhaite retrouver le confort fiscal anglais. Le tabloïd indique aussi que la blessure de Kylian Mbappé inquiète le Real Madrid , lequel n'a pas abandonné l'idée de sa signature, cet été. Le Daily Mail revient longuement sur le premier jour passé par Neymar à Paris et relaie également les doutes du quadruple Ballon d'Or . Enfin, le Telegraph met la lumière sur les inquiétudes d' Antonio Conte , concernant son effectif.