"C'est une décision à lui. Il est dans l'endroit où il rêvait d'être. Il était commode, dans une zone de confort, tranquille. Il a écouté les conseils de ses amis, il voulait affronter ce défi. Je crois qu'il a eu beaucoup de courage, il a le droit de faire ce choix. Nous attendions le moment juste, que nous pensions être le correct, avec le temps suffisant pour pouvoir choisir tranquillement. Nous l'avons eu et quand il est rentré de Chine, il a pris la décision. Nous avons communiqué son départ au club puis nous avons exigé la clause à Paris pour que l'opération puisse se concrétiser. Quand tu es père et que tu te mets à sa place, qu'est-ce que tu fais ? Je devais lui dire de rester ? Et demain il se retournera contre moi et me dire : "tu ne m'as pas laissé le faire". Même si la responsabilité est aussi mienne, il joue au foot et je gère sa carrière", a-t-il notamment confié.Il a toutefois changé d'attitude vis-à-vis des Catalans quand ces derniers l'ont menacé de ne pas payer la prime qui était due au Brésilien : "Si le Barça ne me paye pas la prime de 26 millions, je ne peux rien faire. Il ne pourra plus me faire du chantage à base de tu restes, tu continues. C'est là que le Barça a perdu mon soutien, jusqu'à ce moment j'étais du côté du Barça en essayant de convaincre Neymar qu'il reste", a-t-il ajouté.Passé la déception, on peut imaginer que le départ de Neymar entraînera une profonde remise en cause, au Barça. Les dirigeants en place ont du souci à se faire...