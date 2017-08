"Je crois que durant dix minutes Monaco n'est pas entré très bien dans le match, a-t-il déclaré aux journalistes présents en conférence de presse. On a donné de l'espace à l'adversaire. Il n'y avait pas d'agressivité offensive. Après le but de Toulouse, cela a été mieux. Dommage, on n'a marqué qu'un seul but en première mi-temps. En deuxième période, Toulouse a marqué le deuxième et a été très efficace. Mais on a ensuite contrôlé totalement le match. Je félicite l'équipe car la condition physique en début de championnat n'est généralement pas parfaite. C'est grâce à un bon état d'esprit qu'on gagne. Si tu tombes physiquement et mentalement, jamais tu n'arrives à remonter. Cette victoire est méritée."