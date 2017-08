"Ici, on aime les milieux physiques, moins en Espagne. Si tu vois, en Espagne, un joueur qui ne sait pas toucher le ballon, on va dire qu'il est nul. Ici, si tu ne vas pas au duel, au un contre un, tu es nul... C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'Espagnols en France. (...) Quand vous voyez (Cheikh) Ndoye à Angers... Tu ne vas jamais gagner un ballon contre lui, a-t-il lâché. Tu dois jouer au sol, sinon tu es foutu dans un jeu plus direct. Et là, tu le mets en difficulté", a-t-il confié au quotidien.Il pourrait demander à partir, pour le cas où un milieu supplémentaire arriverait : "Cette saison, j'ai la sensation que ça va dans la bonne direction, qu'on pratique un jeu plus fluide. À moi de gagner ma place. Mais le mercato n'est pas fini. Et si on signe un milieu, que vais-je devenir ? Moi ou un autre d'ailleurs. J'attends d'en discuter avec le coach et avec le président. Je suis jeune, j'ai envie de jouer même si je dois baisser mon niveau de club", a-t-il ajouté.Pour rappel, les dirigeants rhodaniens pistent notamment Javi Garcia et Hernani (Zénith), afin de renforcer leur entrejeu.