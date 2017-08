Le premier devrait s'engager dans le cadre d'un transfert d'un montant de 20 millions d'euros, plus des bonus, tandis que le second sera prêté par le BVB, avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Les Nerazzurri peinent à se séparer de certains éléments, alors qu'ils sont sous la pression du fair-play financier. Leur mercato s'en ressent et tarde à s'opérer.