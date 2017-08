ASSE : Diony fait part de ses ambitions

"Je suivais les Verts quand Aubameyang y jouait. C'était une belle équipe, à l'époque. Si j'ambitionne de devenir le nouvel Aubameyang ? Non, je veux faire vraiment bien connaître Loïs Diony et faire aimer mon style de jeu. Après, les gens choisiront s'ils préfèrent Aubameyang ou Diony. Je veux au minimum rééditer ma saison passée, donc mettre onze buts en L1 et faire encore plus de passes décisives. J'ai été recruté pour ça. Collectivement, décrocher une qualification en Coupe d'Europe, même si ça va être très difficile. J'aime gagner. Et si on peut être champion, on le sera, a-t-il notamment confié au quotidien."