"C'est sa décision à lui. Il aurait peut-être été plus simple de gagner le Ballon d'Or en restant au Camp Nou . Je devais lui dire de rester ? Et me dire après que je ne l'ai pas laissé faire ce qu'il voulait ? Il voulait changer son destin. Il y a sans doute plusieurs raisons qui expliquent cette décision. Il a eu beaucoup de courage", a lâché le père et représentant de la star du PSG lors d'un entretien accordé à la Cadena COPE.