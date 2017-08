"On a hâte de débuter au Vélodrome par une victoire, parce que ça fait plusieurs saisons que l'OM ne gagne pas son premier match. C'est un bonheur d'avoir un mec comme Luiz Gustavo au milieu de terrain, je le suivais quand j'étais plus jeune, ça fait bizarre de jouer avec lui. Pareil pour Adil (Rami) (...) Notre objectif est de faire mieux que l'année dernière. J'espère qu'on va faire une grande saison. J'espère aussi marquer plus de buts, je sais que j'en suis capable", a confié le milieu de terrain marseillais qui s'est également réjoui de l'arrivée de Neymar en Ligue 1.