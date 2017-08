Ligue 1 : Lyon démarre fort, Nice s'incline !

L'Olympique Lyonnais a parfaitement lancé sa saison, ce samedi soir, face à Strasbourg pour le compte de la 1ère journée du Championnat de France de Ligue 1 . Sur leur pelouse, les joueurs de Bruno Genesio (50 ans) se sont très largement imposés (4-0) face au tout nouveau promu grâce à deux doublés de Fekir (59e, 90+1e) et Diaz (23e, 61e). Une belle victoire, qui permet aux Gones de s'emparer virtuellement de la 1ère place au classement général devant Guingamp (2e, 3 pts). Déception en revanche pour l'OGC Nice ! Au Stade Geoffroy-Guichard, les Aiglons se sont inclinés (1-0) face à Saint-Etienne sur le seul et unique but de la rencontre signé Bamba (4e) dès les premières minutes de jeu. Enfin, le Stade Rennais n'a pu faire mieux que match nul (1-1) sur le terrain de Troyes . Grandsir (46e) avait ouvert la marque pour les Troyens avant la réponse de Tell (69e) pour Rennes. Les résultats du soir: Lyon 4-0 Strasbourg / Metz 1-3 Guingamp / Montpellier 1-0 Caen / ASSE 1-0 Nice / Troyes 1-1 Rennes.Par Benjamin Britault (iDalgo)