PSG : Emery satisfait de la prestation de l'équipe

Interrogé sur le site officiel du club, Unai Emery s'est dit content de la performance des siens. "Il y a une ambiance formidable, et il y a beaucoup d'excitation. C'est de bon augure pour la saison qui commence. C'est beau pour le club et pour les supporters. Le plus important était toutefois de gagner, prendre les trois points et bien lancer la saison. Nous avons rempli cet objectif mais nous avons aussi fait un bon match. Physiquement, nous sommes toujours un peu juste, le mois d'août est très important pour la suite, pour continuer à travailler pour être à 100 %."