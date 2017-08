FRANCE

On commence avec Le Parisien qui revient sur les premiers pas de Neymar au Parc des Princes. La star brésilienne n'a pas pu participer au match contre Amiens (2-0), mais le nouvel attaquant du PSG a été présenté aux supporters avant la rencontre. L'ancien Barcelonais devrait faire ses débuts à Guingamp , le week-end prochain.On enchaîne avec le Corriere dello Sport et le mercato estival de la Juventus Turin qui ne s'arrête pas. Paulo Dybala pourrait prolonger son contrat, alors que les pistes Baldé Keita ( Lazio Rome ) et Blaise Matuidi (PSG) restent d'actualité. Par ailleurs, la Vieille Dame souhaiterait recruter un latéral et un défenseur central.On poursuit avec El Mundo Deportivo et le recrutement qui s'accélère du côté du FC Barcelone , conséquence du transfert de Neymar au PSG. Les Blaugrana tentent de boucler les arrivées d' Ousmane Dembélé Borussia Dortmund ) et Philippe Coutinho Liverpool ). En défense, le Barça s'active pour Iñigo Martínez (Real Sociedad).Pour terminer cette revue de presse, le Daily Mirror parle du retour à l'entraînement de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid . Cette nouvelle risque de calmer les spéculations autour de l'avenir de l'attaquant portugais, susceptible de quitter l'Espagne pour l'Angleterre. "CR7" a pourtant confié vouloir revenir en Premier League