Nice : Favre a loué les qualités de l'ASSE

Lors d'un point presse, le coach suisse a expliqué ce qui avait manqué à ses troupes et a aussi félicité les Verts. "Offensivement ça a manqué de percussion. Saint-Etienne est une équipe très bien organisée dans un 4-1-4-1 où il y a les 11 qui défendent. C'est très difficile de trouver des espaces et des possibilités de pénétrer dans leur défense. C'est très athlétique, très costaud, il y a beaucoup de joueurs de taille. Ce n'était pas mauvais comme prestation, on a eu la possession, mais il faut que ce soit productif, il faut donner les accélérations au bon moment. On prend un but vite, ça change aussi un peu la donne du match."