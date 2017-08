"D'abord, félicitations au club parisien d'avoir réussi ce transfert auquel je ne croyais pas du tout au départ. Maintenant, il va falloir que la Liga se comporte dignement parce que, quand on connaît les casseroles du foot espagnol, on peut quand même se dire qu'il ne manque pas d'air. J'ai hâte de voir ce que va dire Tebas le jour où le Real ou le Barça va mettre 180 ME sur Mbappé. L'indécence, c'est comme tout, ce n'est pas à deux vitesses", a-t-il lancé.