"Nous avons eu un jeu très dynamique. Nous méritons les buts que nous avons marqués, le résultat est juste, a-t-il estimé. Nous avons pu compter sur notre gardien. Nous avons fait très peu d'erreurs. Nantes ? Je préfère me concentrer sur mon équipe, j'ai du mal à analyser l'adversaire. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il faudra attendre 6-7 mois et voir les faits dans la continuité. Il faut plus de temps pour avoir des certitudes."