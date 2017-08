Ligue 1 : L'OM cartonne face à Dijon !

L'Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa saison, ce dimanche soir, face à Dijon pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1 . Sur sa pelouse du Stade Vélodrome, le club phocéen s'est imposé (3-0) face aux Dijonnais, après une première période plutôt poussive et même à l'avantage des visiteurs. Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir les joueurs du Rudy Garcia (53 ans) élever leur niveau de jeu et se détacher en l'espace de trois minutes grâce à N'Jie (51e) et Thauvin (54e) peu avant l'heure de jeu. Vingt minutes plus tard, l'OM vient tuer tout suspense grâce, une nouvelle fois, à N'Jie (72e) auteur d'un doublé et qui permet aux Marseillais de l'emporter (3-0). En face, soirée cauchemardesque pour Dijon qui, en plus de s'être incliné, a également perdu Wesley Lautoa (29 ans) en tout début de rencontre (7e). Le défenseur central dijonnais a dû sortir, sur civière, après que sa cheville droite ait totalement tourné après un duel avec Thauvin. Le résultat du soir: Marseille 3-0 Dijon.Par Benjamin Britault (iDalgo)