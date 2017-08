Interrogé sur le site officiel du club, Olivier Dall'Oglio a regretté le premier but pris, à la 51e minute, qui selon lui a tout changé. "On a été naïfs, on a manqué d'agressivité. Ce but nous a fait mal. Trois minutes après, on en prend un second sur une perte de balle où l'on part encore à l'aventure. On manque de patience et derrière, on se fait punir ! C'est embêtant, ça plombe notre match alors qu'on avait fait du jeu sur la première mi-temps."