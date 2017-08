PSG : le coup de gueule de Montel sur le transfert de Neymar

Invité à évoquer la venue de Neymar au PSG, notre confrère s'est offusqué de la somme déboursée par le club de la capitale pour la star brésilienne. "220 millions d'euros, tu vois ce que ça représente ? Au niveau économique et fiscal, je suis d'accord. Il y en a qui vont se remplir les poches, tout va bien. Au niveau de la moral et de la philosophie, moi j'en ai une autre. Je suis désolé. Aujourd'hui, un joueur de foot qui gagne autant que ça, trop c'est trop. Que le mec qui va découvrir le virus du sida gagne que dalle par rapport à ça. Il faut replacer les choses. On vit sur une planète, il n'y a pas que le foot."