On débute avec le journal L'Equipe et "l'OM à réaction" contre Dijon, en conclusion de la 1ère journée de Ligue 1 . Après une première période décevante, le club phocéen a accéléré pour s'imposer 3-0, grâce à un doublé de Clinton Njie et un but de Florian Thauvin On se rend derrière les Alpes pour évoquer la première page du quotidien Tuttosport, notamment consacrée au mercato estival de la Juventus Turin . La Vieille Dame serait revenue à la charge pour João Cancelo , le défenseur portugais de Valence , et en pincerait pour le milieu italien Leonardo Spinazzola (Atalanta Bergame).On enchaîne avec nos confrères de Sport qui annoncent une offensive finale du FC Barcelone pour Philippe Coutinho, le milieu offensif brésilien de Liverpool . Les Blaugrana proposeraient désormais 90 millions d'euros, hors bonus, au club de la Mersey pour lâcher le joueur de 25 ans.Pour terminer cette revue de presse, on file outre-Manche pour revenir sur les déclarations d'Antonio Conte, après la défaite de Chelsea contre Arsenal dans le Community Shield . Le technicien italien a envoyé un message clair à sa direction, celui de recruter de nouveaux joueurs avant la clôture du marché.