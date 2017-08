Glik, Diaz, Njie... L'équipe-type de la 1ère journée de Ligue 1

Leader symbolique grâce à un large succès contre le promu Strasbourg (4-0), le club rhodanien place dans notre onzeet, chacun auteur d'un doublé. Honneur plus particulier à l'attaquant dominicain, arrivé cet été en provenance du Real Madrid et chargé de faire oublier Alexandre Lacazette Avec Marcelo Bielsa à la baguette, Lille n'a pas tremblé contre Nantes (3-0). L'ancien Stéphanoisa réalisé une belle prestation sur le côté droit, alors que le défenseura mené les siens vers la victoire en ouvrant la marque. 3-0, c'est aussi le score infligé par Marseille à Dijon. Dans les buts,a été irréprochable mais c'est surtout, entré en jeu et double buteur, qui doit être félicité.Pour le reste, le champion Monaco est représenté par. A la réception d'un coup franc de João Moutinho, le roc polonais a marqué de la tête le but de la gagne contre Toulouse (3-2). Avec Saint-Etienne , tombeur de Nice (1-0),a convaincu dans le couloir gauche. Le Parisien, le Bordelaiset le Troyensont aussi cités.Mandanda (OM) - Malcuit (Lille), Glik (Monaco), Alonso (Lille), Pierre-Gabriel (ASSE) - Rabiot (PSG), Sankharé ( Bordeaux ) - Grandsir ( Troyes ), Fekir ( OL ), Njie (OM) - Diaz (OL).