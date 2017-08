PSG : Neymar a marqué... contre la réserve !

Le journal L'Equipe indique que l'attaquant brésilien a marqué deux des six buts de l'équipe, dans laquelle on retrouvait notamment Hatem Ben Arfa Yuri Berchiche et Grzegorz Krychowiak . De quoi prendre confiance avant le début des choses sérieuses - un déplacement à Guingamp samedi soir - si l'ancien Barcelonais a enfin le droit de jouer.