Le milieu de terrain de Liverpool ne souhaite pas compromettre sa relation avec ses dirigeants et Jürgen Klopp et laissera donc les Reds décider s'il peut rejoindre ou non la Catalogne. D'après plusieurs sources en provenance d'Angleterre, les Blaugrana n'ont pas effectué de nouvelle offre depuis plus de deux semaines. La dernière en date s'élèverait à 80 millions d'euros mais ce montant ne satisfait pas le club de Liverpool.