OL : des supporters strasbourgeois agressés au Parc OL

Le quotidien relate en particulier la soirée vécue par un groupe de supporters alsaciens, lesquels ont été pris à partie par plusieurs Lyonnais : "Ils étaient une vingtaine et ils ont commencé à taper les stadiers, se désole Francis. On a fui, il n'y a pas d'autre mot. Cette soirée m'a vraiment refroidi. C'est ridicule. Il y avait des gamins de huit ans, avec leurs parents qui se faisaient menacer tout simplement parce qu'ils avaient un maillot du Racing sur le dos. J'ai un fils d'un an, j'espère qu'il ne kiffera pas le foot. Qu'il fasse un autre sport où il y a moins de cons", a confié l'un d'entre eux.D'autres fans auraient également été frappés, voire blessés, et plusieurs plaintes ont déjà été déposées. Ces incidents ne sont pas sans rappeler ceux survenus la saison passée, lors du match OL-Besiktas.