"Plus vous avancez vers la fin du mercato, plus vous avez des moyens financiers. L'idiot est celui qui dépense tout son argent en juillet pour des joueurs qu'il aurait eu à un tarif inférieur en août, estime-t-il. Je félicite Roland, Dominique et toutes leurs équipes pour leur manière de travailler. Je sais comment ils oeuvrent et vous verrez que ce qui va se passer dans les prochains jours est très bien pensé. Fin août, le puzzle sera entièrement constitué de façon très intelligente."On peut se demander si ses propos ne visent pas directement Jean-Michel Aulas , lequel a opéré un recrutement très rapide.