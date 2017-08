Nice : Rivère répète que Ben Arfa ne viendra pas

En conférence de presse, Jean-Pierre Rivère a démenti son information : "On vient de prendre Wesley Sneijder Allan Saint-Maximin . J'aime beaucoup Hatem, mais je me suis déjà exprimé sur le sujet. J'apprécie vraiment Hatem, mais il n'y a pas de débat. Nous sommes l'OGC Nice. On a un budget à l'équilibre et Hatem est un sujet qui n'a pas lieu d'être", a-t-il confié.