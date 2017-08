Lors de sa conférence de presse de présentation, l'international néerlandais (131 sélections) a expliqué ce qu'il l'avait séduit, chez les Aiglons : "Quand je prends une décision, c'est toujours pour une nouvelle aventure, un nouveau challenge. C'est très important pour moi. Je veux toujours jouer pour des titres. Je n'en suis pas lassé. Je le crois ici aussi, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. (... ) Il y a beaucoup de talents en France. J'ai regardé ma propre équipe, pleine de jeunes joueurs et de grands talents. Ce n'est pas que des noms. L'équipe est le plus important, nous avons une super équipe avec un grand état d'esprit. Ce ne sont pas les noms qui importent. Il faut avoir un bon état d'esprit. J'étais convaincu de venir ici après avoir parlé avec la direction et l'entraîneur. Je veux jouer pour une équipe qui joue au ballon et c'est le cas ici", a-t-il confié aux journalistes.