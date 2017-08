Otávio : " Je vais faire tout ce que je peux pour honorer le club. Je suis fier d'être ici ". #BemvindoOtávio ⏩⏩⏩ https://t.co/fv4gR6RI5D pic.twitter.com/fgmcYeSnxC — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 8 août 2017

Il ne restait plus qu'à valider la traditionnelle visite médicale pour boucler la transaction mais l'expérience du mercato a prouvé aux Marine et Blanc qu'il ne fallait pas crier victoire trop vite. Cette fois-ci, tout s'est bien déroulé pour le milieu de terrain avec le staff médical et les Girondins devraient débourser environ 5 millions d'euros pour ce transfert.