Visiblement, l'entourage du joueur s'est peut-être montré un peu trop gourmand au moment de négocier la prolongation de contrat de l'international français qui demanderait un salaire exorbitant pour rester. Comme l'explique RMC, trois clubs tiennent clairement la corde pour accueillir le jeune prodige monégasque : le PSG, le Real Madrid et Manchester City Les discussions n'ont jamais été rompues avec ces prétendants majeurs alors que Mbappé n'a jamais réellement livré une position claire et précise à propos de son avenir. L'arrivée de Neymar n'a pas freiné l'appétit des dirigeants parisiens et confirme surtout les ambitions du PSG sur la scène européenne. Un argument important pour le joueur selon certaines sources.De leur côté, les Citizens ont un avantage important, à savoir la qualité des relations avec l'AS Monaco. Bernardo Silva (50 M€) et Benjamin Mendy (57,5 M€) ont en effet rapporté très gros au club de la Principauté cet été. Pep Guardiola aurait par ailleurs garanti à Mbappé une place de titulaire chez les Citizens.Enfin, le Real Madrid a également un atout majeur dans sa manche en la personne de Zinedine Zidane. L'entraîneur merengue est un modèle pour le joueur et l'ancien numéro dix des Bleus connaît parfaitement l'attaquant monégasque pour avoir suivi son évolution depuis plusieurs années. Et même si l'AS Monaco assure vouloir garder sa diamant brut, une offre de 180 millions d'euros serait clairement impossible à refuser.