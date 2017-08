FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le quotidien La Provence qui revient sur le doublé de Clinton Njie contre Dijon (3-0), le week-end dernier à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1 . Nos confrères se demandent si l'ailier camerounais a enfin trouvé le "déclic" avec l'Olympique de Marseille.De son côté, le Corriere dello Sport indique que la Juventus Turin pourrait avoir trouvée son milieu de terrain. Il ne devrait pas s'agir de Blaise Matuidi ou Steven N'Zonzi , mais d' Emre Can . La Vieille Dame offrirait 25 millions d'euros au club de la Mersey pour l'international allemand de Liverpool On se rend derrière les Pyrénées avec la première page du journal catalan El Mundo Deportivo largement consacrée à Ousmane Dembélé. Pour s'attacher les services du milieu offensif tricolore du Borussia Dortmund , le Barça aurait à débourser 150 millions d'euros, somme réclamée par le BVB.Pour terminer, le Daily Mirror revient sur la défaite de Manchester United dans le Community Shield. Malgré un but de la recrue phare Romelu Lukaku , le club mancunien s'est incliné contre le Real Madrid sur le score de 2-1. Les hommes de José Mourinho attendront pour décrocher un titre cette saison.