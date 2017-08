"Je pense qu'il ne veut pas venir à Marseille , Olivier Giroud. Le problème, c'est ça. Ça peut se comprendre, quand on est l'attaquant de l'équipe de France, qu'on évolue à Arsenal et qu'on va éventuellement changer de club, on peut avoir d'autres centres d'intérêts que l'OM", a expliqué le technicien. Il ne pense pas qu'une star internationale rejoindra Marseille, cet été : "Aujourd'hui, pour avoir des tops joueurs, on est encore un peu court. C'est important de le dire. Je ne sais pas quel attaquant on arrivera à faire venir, mais j'entends beaucoup de choses, et il ne faut pas que les gens rêvent et pensent qu'on va prendre un top joueur. On n'en a pas les moyens. Pour l'instant, c'est comme ça. Et Dieu sait si on a la chance d'avoir un actionnaire qui a déjà beaucoup donné de sa poche : plus de 100 millions d'euros de ses deniers personnels", a-t-il notamment ajouté.Pour rappel, Olivier Giroud a actuellement un statut de remplaçant à Arsenal.