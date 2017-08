"On a vraiment fêté ça dans le vestiaire après le match. Et c'est normal, car on ne se lasse pas de gagner, a lancé l'ancien numéro dix en conférence de presse. Nous avons livré un match presque parfait. Nous avons fait la différence avec le ballon, sans forcer. Notre première mi-temps a été superbe. Mes joueurs ont pressé haut et n'ont pas laissé le temps à Manchester de poser le ballon. Ils ont un peu souffert en fin de match, mais un troisième but aurait tué la partie", a estimé l'entraîneur français.