Le natif de Nemours désire "un attaquant axial" et "un latéral gauche" d'ici au 31 août. "Ce sera tout, à mon avis. Après, on verra s'il y a des départs." Sur le profil de l'avant-centre, qui ne sera pas Olivier Giroud , il souhaite "un attaquant de surface, un buteur, bon de la tête, puissant athlétiquement." Avant de confirmer la piste Jordan Amavi . "C'est possible. Il faudra être prudent et attendre la visite médicale."