FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le quotidien L'Equipe et l'entretien accordé par Rudi Garcia, le coach de l'Olympique de Marseille . L'ancien technicien de l'AS Rome se donne pour ambition de qualifier le club phocéen pour la Ligue des Champions . Interrogé aussi sur le mercato, il explique qu'il est pour le moment impossible d'enrôler des stars.Pour sa part, le journal Tuttosport revient sur la défaite en match amical de l'AC Milan contre le Betis Séville (1-2). En parallèle de cette rencontre, nos confrères transalpins affirment que l'hypothèse d'un retour de l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic ne serait pas utopique. Blessé au genou, l'ancien Parisien a quitté Manchester United Derrière les Pyrénées, Sport s'arrête sur la situation de Sergi Roberto avec le FC Barcelone . Le quotidien catalan annonce que le milieu de terrain défensif espagnol intéresserait la Juventus Turin Chelsea et Manchester United. Sa clause libératoire a été fixée à 40 millions d'euros.Pour conclure, le Daily Mirror révèle que Liverpool aurait repoussé une nouvelle offensive du FC Barcelone pour Philippe Coutinho. Les Blaugrana proposaient pourtant 100 millions d'euros (bonus compris) afin de s'offrir les services du milieu brésilien, mais les Reds n'ont pas donné suite une fois de plus.