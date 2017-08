"Neymar ? C'est dommage pour les latéraux"

Très bien. Les joueurs et les dirigeants m'ont bien accueilli. L'ambiance est bonne, ce groupe est humble avec de gros bosseurs.Oui. Je reste sur un exercice difficile avec Montpellier. J'avais perdu ma place de titulaire à partir de février. Je voulais retrouver un club de Ligue 1, c'était le plus important pour moi. J'ai eu l'opportunité de signer ici, cela s'est fait naturellement. On n'a qu'un seul objectif : le maintien. On sera heureux avec trois équipes derrière nous au classement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On essaye de progresser tous les jours pour se sauver.Il y a de la déception. C'est dommage de se faire rejoindre quand on mène au score, surtout à domicile. Mais on lance cette saison sans perdre, on a pris de la confiance. Le sentiment est mitigé, mais on veut retenir le positif. Moi, je retrouve le rythme et le plaisir de jouer. Mes premières impressions sont bonnes. Cela va aller de mieux en mieux.On n'est évidemment pas favoris. Nice a fini troisième la saison dernière et dispute la Ligue des Champions . Ils ont un gros effectif. On va se présenter là-bas avec humilité. On sera l'outsider, le petit poucet. Ce n'est que du bonus, le maintien ne se jouera pas demain.C'est dommage pour les latéraux (rires). Tous ont dû se faire chambrer. C'est un sérieux client qui a mis sur les fesses de meilleurs joueurs que moi. Pour notre championnat, c'est exceptionnel. Neymar, c'est un super joueur et une image. Tout le monde va apprendre et progresser à ses côtés.Ce fut un choc pour tout le monde. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il faut vivre avec ça. Je ne suis pas inquiet pour Montpellier. Il y a des gens compétents et le club est suffisamment structuré.