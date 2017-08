"Il faut se rappeler qu'on s'était fait bouger, à Nantes, l'an dernier. Montrons qu'on a appris. On veut aller prendre trois points là-bas", a-t-il déclaré aux journalistes présents. Il pense néanmoins pouvoir compter sur son vestiaire pour relever le défi : "On a beaucoup d'expérience et charisme dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui veillent à la bonne concentration, quand il faut bosser, ça bosse. C'est précieux pour un coach."