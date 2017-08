Âgé de 23 ans, il était prêté au FC Séville , la saison passée. Il a notamment inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 21 matchs de Liga , dont 14 en tant que titulaire. Il avait été recruté contre une somme de 20 millions d'euros, lors de l'été 2015, et ne devrait pas être bradé par les Colchoneros. Valence , la Sampdoria et Southampton seraient également attentifs à sa situation.