On débute cette revue de presse avec L'Equipe qui annonce l'envie de Kylian Mbappé d'évoluer au PSG aux côtés de Neymar . "L'arrivée du Brésilien et les très grandes ambitions du PSG en Ligue des Champions ont fini de convaincre le prodige monégasque." Le transfert pourrait se conclure autour de 180 millions d'euros.De l'autre côté des Alpes, le Corriere dello Sport révèle les résultats d'un sondage sur la nouvelle saison de Serie A. La Juventus Turin décrochera un nouveau Scudetto, alors que l'attaquant argentin Gonzalo Higuain terminera meilleur buteur. Enfin, l'AC Milan, l' Inter Milan et Naples se qualifieront en Ligue des champions.On poursuit avec le journal Sport et la venue attendue d'Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone . L'ailier tricolore du Borussia Dortmund a quitté l'entraînement du club allemand et souhaite rejoindre la Catalogne. Les Blaugrana proposeraient 90 millions d'euros, plus 30 millions d'euros de bonus, pour recruter l'ancien Rennais.Pour terminer, le Daily Mail s'exprime sur la situation d'Alexis Sanchez avec Arsenal. Le média britannique nous apprend que la formation londonienne proposerait désormais un salaire hebdomadaire de 300 000 livres, soit 330 000 euros, à la star chilienne. Reste à voir si cette offre arrivera à le convaincre.